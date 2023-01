Liverpool, anche un fondo del Qatar è interessato ad acquisire il club

The Anfield Talk scrive che il giornalista qatariota Mohammed Saeed Alkaabi ha affermato che il Qatar è tra le favorite per rilevare il club di Anfield

Come scritto da Sportsmail a novembre, il Liverpool sta discutendo la vendita del club con fondi d’investimento dell’Arabia Saudita e del Qatar. Nella giornata di ieri, il giornalista del Qatar Mohammed Saeed Alkaabi ha affermato che è la sua nazione è una tra le favorite per rilevare il club di Anfield. Approfondendo ulteriormente, afferma che “il Qatar sta dando la priorità all’acquisizione del Liverpool Football Club e sono seriamente interessati, ma l’accordo non è completo in questo momento”, come riportato anche da The Anfield Talk.

Resta inteso che il gruppo preferisca vendere ad un privato piuttosto che ad una proprietà statale. Tuttavia, si pensa che il consorzio abbia stretti legami con la famiglia regnante del loro paese. Il Liverpool è stato valutato 3,89 miliardi di sterline da Forbes lo scorso maggio, un aumento sbalorditivo rispetto ai 300 milioni di sterline pagati da Fsg (fondo d’investimenti proprietario del club).

Nonostante tale valutazione, è probabile che Fsg voglia almeno 4 miliardi di sterline per vendere il club. Durante il loro mandato, hanno riportato i Reds ai vertici del calcio inglese ed europeo, ponendo fine ai 30 anni di attesa del club per uno scudetto e vincendo la loro sesta Champions League e raggiungendo altre due finali.

Si ritiene che il motivo della vendita risalga al tentativo fallito di entrare a far parte della Super League europea.