Leao, il grande gelo. Firmerà mai con il Milan? (Gazzetta)

La trattativa non si chiude. Resta il problema del risarcimento allo Sporting, a cui si aggiunge il braccio di ferro tra gli agenti e il nodo clausola

“Leao, il grande gelo“. Titola così la Gazzetta dello Sport a proposito della questione rinnovo dell’attaccante del Milan. Non si tratta solo di uno stallo, ma di una trattativa che proprio non decolla, anzi. La Gazzetta arriva a farsi la domanda: Leao firmerà mai?

“Alla scrivania di Rafa Leao, gennaio è un mare piatto: non succede nulla. Il Milan puntava a chiudere in questo mese il discorso rinnovo ma gli ultimi giorni non hanno portato novità positive. Anzi. Questo venerdì 20, che sembrava poter essere un giorno importante, probabilmente deluderà. A ieri, non erano in programma incontri tra la dirigenza del Milan e Ted Dimvula, agente di Leao che sta gestendo la (complessa) situazione assieme a Jorge Mendes e a papà Antonio. E allora, torna la domanda: Rafa firmerà mai?”.

La trattativa tra Leao e il Milan, continua la rosea, “resta molto complessa”. A dicembre, Rafa aveva deciso di firmare, convinto della proposta del Milan, tra i 6 e i 7 milioni a stagione. Ma c’era il nodo del risarcimento allo Sporting Lisbona (19,5 milioni, che il Milan non aveva intenzione di pagare. Ora c’è il problema del braccio di ferro tra gli agenti.

“E allora, si chiude? No, perché resta il braccio di ferro sugli agenti e non solo. Mendes e Dimvula giocano la stessa partita e non è semplice chiarire chi decide, chi incassa le commissioni e chi le paga. Anche per questo, il Milan e Leao non hanno ancora un accordo”.

Non solo: c’è anche la questione clausola.

“E poi, la clausola, ora a 150 milioni. Il Milan vorrebbe eliminarla o tenerla a cifre top, gli agenti di Rafa puntano ad abbassarla per facilitare un futuro trasferimento”.