Leao, la trattativa per il rinnovo con il Milan è in stallo (Gazzetta)

Il club gli ha offerto circa 7 milioni e vuole chiudere a gennaio. Il portoghese ha prima fatto capire di essere intenzionato a firmare, poi non ha accelerato

Sulla Gazzetta dello Sport un approfondimento sulla trattativa per il rinnovo di Leao con il Milan. Dopo un periodo in cui sembrava che l’affare avesse subito un’accelerata, scrive la rosea, c’è di nuovo una fase di stallo. Leao non accelera. E restano sempre da risolvere gli stessi problemi: il rapporto economico esistente tra gli agenti del portoghese e la clausola. Se non si chiuderà in fretta, sarà probabile la cessione dell’attaccante rossonero sul mercato estivo.

“I milanisti sanno che il rinnovo è sempre un tema attuale ma per il derby non si preoccupano: Leao non si farà distrarre. Il Milan gli ha fatto una proposta non lontana dai 7 milioni e punta a risolvere tutto entro gennaio. Rafa nelle ultime settimane ha fatto prima capire di pensare molto seriamente alla firma, poi non ha accelerato. Anzi, la situazione è in stallo, con almeno due questioni da risolvere: il rapporto (economico…) tra gli agenti e la clausola. Morale: se Rafa vuole, l’accordo si trova; se si continua a discutere, si rinvia tutto, con una cessione estiva a quel punto molto più probabile”.

La Gazzetta continua:

“I passi avanti, piuttosto, si sono visti in campo. Pioli ha fatto grandi complimenti a Leao per come è rimasto con la testa dentro la partita di Salerno. Ai tifosi, invece, basterebbe che Rafa copiasse e incollasse la partita del 3 settembre, quando segnò due volte, mandò in porta Giroud e maltrattò Skriniar. Nello scacchiere del derby, Leao è il meno marcabile, il talento più puro e a breve sarà uno dei più pagati. Resta da capire chi farà il bonifico a fine mese”.