Le palesi differenze tra l’esordio di Weghorst e quello di Ronaldo (DailyStar)

Il media inglese Daily Star stuzzica Cristiano Ronaldo dopo il gol di ieri sera di Weghorst, nuovo acquisto dei Red Devils

Il tabloid inglese Daily Star stuzzica Cristiano Ronaldo dopo il gol di ieri sera di Weghorst, nuovo acquisto dei Red Devils, che ha di fatto preso il posto del portoghese, nella coppa di lega inglese. A differenza di CR7 Weghorst è riuscito a segnare all’esordio:

“Il gol di Wout Weghorst ieri sera contro il Nottingham Forest è stato uno sfacciato miglioramento rispetto a Cristiano Ronaldo, che non è riuscito a segnare al suo debutto in Coppa Efl con il Manchester United“.

Continua lo Star con l’analisi del gol:

“Weghorst ha raddoppiato il vantaggio dello United essendo il più veloce a intervenire su una palla caduta in area. È stato il primo gol di Weghorst per i Red Devils dopo che si è unito a loro in prestito all’inizio di questo mese”.

Il debutto di Cristiano Ronaldo nella coppa di lega fu contro il West Bromwich dove perse per 2-0:

“Il debutto di Ronaldo nella EFL Cup risale al 2003, non molto tempo dopo che il giovane era passato dallo Sporting Lisbona al Manchester. Lo United perse lo scontro 2-0 “.

Weghorst è stato preso in prestito all’inizio di questo mese dopo che Ronaldo ha lasciato lo a United di comune accordo con il club inglese durante la Coppa del Mondo.