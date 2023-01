Il Psg vince 7-0 in Coppa, nella squadra avversaria c’è un ultras dei parigini

Alexis Zmiijak, elettricista e calciatore amatoriale, è anche un membro del Collectif Ultra Paris, il principale gruppo ultras del Psg.

Per i 16esimi di Coppa di Francia, il Psg ha affrontato un club di sesta serie, composto da pasticcieri, elettricisti e impiegati. Zmijak è il capitano. Lavori come altri, per poi allenarsi nel tempo libero e scendere in campo in Coppa di Francia. Riuscendo a pescare dal cilindro del sorteggio il Psg.

La gara di ieri si è giocata in campo neutro a Lens, visto che lo stadio del Pays de Cassel non ha i requisiti minimi per ospitare una gara del genere. Diversi campioni del team Galtier erano presenti alla partita, da Neymar a Mbappé, passando per Hakimi, mentre altri, come Donnarumma e Messi, sono rimasti a Parigi in vista dei prossimi impegni. La partita si è conclusa con un risultato molto rotondo, come prevedibile. I campioni di Francia hanno vinto per 0-7 con Mbappé che ne ha messi dentro addirittura 5.

Tra i tanti giocatori del Pays in campo allo Stadio Bollaert c’è anche capitan Alexis Zmiijak, che ha forse la storia più particolare. Elettricista e calciatore amatoriale, è anche un membro del Collectif Ultra Paris, il principale gruppo ultras del Psg. In un intervista a Le Parisien ha dichiarato:

“Volevo essere tra gli ultras, perché per me il calcio è vissuto con passione. Voglio fare di tutto, non solo guardare la partita. Quando vado al Parc, non è per andare alla tribuna presidenziale”.

Prima della partita Zmiijak, dunque, era combattuto sul come affrontare i propri beniamini. La sua paura era se doveva o meno placcare Mbappé qualora fosse andato in porta. Continua così Zimiijak:

“Se Mbappe vola in porta, lo placco o no? Mi dico: ‘Aspetta, deve affrontare a breve il Bayern Monaco in Champions League…”. Non ho stress prima di questa partita. Non abbiamo niente da perdere, è l’incontro di una vita per noi. E per me, personalmente, è fantastico trovarmi in questa situazione”.