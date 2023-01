Il Milan campione non c’è più: evita la sconfitta ma non la figuraccia (Il Giornale)

Squadra ferma, lenta, distratta e deconcentrata. L’incipit contro il Lecce è stato agghiacciante. La faccia di Pioli racconta tutto meglio delle immagini.

Il Milan campione d’Italia non esiste più, scrive Franco Ordine su Il Giornale: contro il Lecce ha evitato la sconfitta, ma non la figuraccia. Il “modesto pareggio” di ieri pomeriggio chiude la settimana peggiore della squadra di Pioli.

“Il Milan cade sotto la pioggia di Lecce, sprofonda a metà della prima frazione e poi si rialza, con due lampi e rammenda una serata orribile con un modesto pareggio che mette l’accento sulla settimana peggiore del 2023”.

Il Milan perde altro terreno rispetto al Napoli, adesso è a 9 punti di differenza e si prepara nel peggiore dei modi alla Supercoppa di mercoledì contro l’Inter. La squadra di Pioli è sembrata “ferma, lenta, distratta e deconcentrata”. Ha confermato gli scricchiolii avvertiti con la Roma e confermati in Coppa Italia.

“Orribile la partenza, con una squadra ferma, lenta, distratta e deconcentrata. Appena migliore la seconda frazione che conferma in modo solenne che gli scricchiolii avvertiti con la Roma e confermati in Coppa Italia non sono casuali. Sono anzi il segno di una pericolosa involuzione del gioco, delle condizioni generali e anche delle perfomances di alcuni esponenti, Kalulu tra i primi della lista. I recuperi di Origi e più tardi di Kjaer non possono certo garantire un futuro migliore. Semplicemente agghiacciante l’incipit del Milan a Lecce”.

E ancora:

“La faccia di Pioli racconta tutto meglio delle immagini”.

Il tecnico ha effettuato due cambi, all’intervallo, ma, scrive Ordine,

“bisognerebbe cambiarne 10 (tutti tranne Bennacer) forse per vedere un altro Milan”.