Neymar sul mercato, il Psg lo venderebbe per 100 milioni (Sport)

Il quotidiano catalano rilancia l’indiscrezione di mercato. Favorito il Newcastle l’unico che. potrebbe garantirgli il suo ingaggio da 40 milioni

Il ritorno a Parigi di Neymar non è stato felice dopo l’uscita dal Mondiale per mano della Croazia ai rigori nei quarti. O Ney nella prima partita post Qatar è stato espulso (doppia ammonizione) in appena due minuti per simulazione contro lo Strasburgo dopo una manata a centrocampo. L’espulsione del brasiliano ha aperto alle insinuazioni che si sarebbe fatto espellere per trascorrere il Capodanno in Brasile. Il giornale spagnolo Sport oggi rivela che il numero 10 sarebbe sul mercato

“Il Psg ha intenzione di mettere sul mercato il brasiliano questa estate per riformulare il proprio progetto sportivo con la guida di Messi, che rinnoverà a breve, e Mbappé, che vogliono mantenere nonostante tutto”.

La testata spagnola rivela che Neymar sarebbe sul mercato per la somma di 100 milioni di euro. Il brasiliano ci era finito già la scorsa estate quando il Psg lo aveva messo in vendita per 150 milioni. L’unica squadra interessa era il Newcastle, ipotesi chiusa subito dal suo entourage. Ora la situazione può cambiare perché sul calciatore ci sono alcuni club di Premier, Magpies compresi. La squadra degli sceicchi arabi è quella più interessate a O Ney e l’eventuale qualificazione alla prossima Champions potrebbe cambiare la carte in tavola. Attualmente Neymar guadagna circa 40 milioni di euro a stagione: ecco perché il trasferimento al Newcastle è il plausibile: è l’unico club in grado di garantire lo stesso ingaggio. L’epopea parigina potrebbe chiudersi con nulla di fatto, l’ex Barcellona era volato nella capitale francese per vincere da protagonista Champions League e Pallone d’oro con l’etichetta di acquisto più costoso della storia: 222 milioni. Col Psg ha giocato una finale di Champions, finale perduta contro il Bayern.