Fernandez segna col Benfica e spegne le voci di mercato (Video)

Il vincitore della Coppa del Mondo Enzo Fernandez è stato oggetto di un forte interesse da parte del Chelsea dopo le sue prestazioni in Qatar. Il centrocampista argentino ha avuto dei problemi con il Benfica, suo club, in seguito all’interessamento del Chelsea che lo ha portato anche all’esclusione nelle ultime partite. Fernandez è stato escluso nelle precedenti partite del Benfica ma ieri è tornato a giocare contro il Varzim ed ha segnato.

Dopo il gol, Fernandez ha esultato mimando il gesto che resterà al Benfica. Si pensa, almeno fine a fine stagione, Fernandez sarà ancora un giocatore dei portoghesi mentre ci sono tantissime squadre che si contendono le sue prestazioni.

Il tecnico del Benfica ha dichiarato in conferenza stampa che il giocatore resterà:

«La storia di Enzo è chiusa, non c’è nulla. È un nostro giocatore. Fernandez è in una buona condizione ed è contento di far parte della squadra. È un giocatore chiave per noi».

Il Chelsea, dopo le recenti questioni di mercato, è andato ai ferri corti con i portoghesi del Benfica poiché i londinesi si sono rifiutati di pagare la clausola rescissoria di 105 milioni di sterline per il regista. Questo ha spinto il Chelsea a voler negoziare il trasferimento ma il Benfica si è rifiutato categoricamente di scendere a trattative prima della fine della stagione.