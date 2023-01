È vero che il Napoli non ha Dybala, ma ha Osimhen e Kvaratskhelia (Messaggero)

“Sono loro, oltre ad un impianto di gioco collaudato del quale va dato merito a Spalletti, a superare la Roma 2-1”. “La squadra di Spalletti è una meraviglia”

Ha ragione Mourinho quando dice che il Napoli non ha Dybala. Ma il Napoli ha Osimhen e Kvaratskhelia. Lo scrive Il Messaggero, nel commento a Napoli-Roma 2-1. Una partita in cui la Roma ha provato a mettere in difficoltà il Napoli e ci è pure riuscita, ma che alla fine ha vinto la squadra di Spalletti.

“Il regalo per i 60 anni dal suo amico Spallettone se lo aspettava diverso. Non è servito stuzzicarlo alla vigilia, preparare una gara accorta, uomo su uomo per poi alla prima occasione provare a ripartire. Perché se poi dall’altra c’è un marziano che appena vede la porta ne mina la stabilità, c’è ben poco da fare. E se quando esce lui, il sostituto, Simeone, s’inventa un’altra perla, è segno che non è serata. È vero, come dice Mourinho il Napoli non avrà Dybala. Ha però Osimhen che viaggia alla media di quasi un gol a partita (14 reti in 16 gare) e Kvaratskelia di un assist ogni due (con ieri sale a quota 8). Sono loro, oltre ad un impianto di gioco collaudato per il quale va dato grande merito al tecnico toscano, a superare la Roma 2-1. Che senza Zaniolo, un Pellegrini a mezzo servizio, Spinazzola che sembra la controfigura del calciatore ammirato nell’Europeo e Dybala che per una volta gira a vuoto, esce dal Maradona battuta ma non annichilita come accaduto ad esempio alla Juventus un paio di settimane fa . Certo il -16 dagli azzurri pone delle domande (su tutte: c’è questa differenza tra le due rose?) ma quello che conta è la zona Champions e questa rimane distante soltanto un punto”.

Il giudizio del quotidiano romano sul Napoli è di ammirazione. Lo si evince anche dalle pagelle. A proposito di Spalletti, il Messaggero scrive:

“La sua squadra è una meraviglia, anche se nel secondo tempo soffre contro una buonissima Roma e infatti se la vede brutta. La vittoria – come all’andata – arriva per un miracolo di Simeone nel finale. Ma merita lo scudetto”.