Chi lo prende più questo Napoli mostruoso? (Gazzetta)

Ormai è un puntino azzurro sempre più lontano. Diciassette partite da giocare sono tante, ma anche 13 punti di vantaggio. Osimhen segna alla Careca

“Quella cosa azzurra là in fondo, sempre più piccola, è il Napoli. Chi lo prende più?”.

La Gazzetta dello Sport sembra arrendersi. La vittoria del Napoli sulla Roma ha aumentato ancora di più il vantaggio della squadra di Spalletti sulle inseguitrici.

“Diciassette partite da giocare sono tante, ma anche 13 punti di vantaggio, soprattutto perché chi insegue cade in casa con l’Empoli (Inter), i campioni in carica ne prendono 5 dal Sassuolo e ha frenato anche la Lazio”.

Ieri, poi, anche la Roma è crollata sotto i colpi del Napoli. E allora la rosea continua:

“Chi lo prende questo Napoli mostruoso che ha fatto 53 punti di 60 e messo in fila 8 vittorie casalinghe in campionato come non gli riusciva dall’89-90, anno dello scudetto? Segnali”.

Sul gol di Osimhen, un gol alla Careca.

“Osimhen stoppa di petto, lascia scivolare la palla sulla coscia e la tuona in rete prima che tocchi terra. Una perla dedicata a Careca in tribuna, che segnava così. Il Napoli è questo: gente migliorata, tanta qualità tecnica e un bomber da 14 gol, 5 nelle ultime 4, cresciuto spaventosamente”.

E poi Simeone, che ha segnato il gol decisivo.

“Chi ce li ha due centravanti del genere? Il Milan si trascina con Giroud, l’Inter non ha mai avuto Lukaku, la Lazio ha solo Immobile, la Juve ha perso Vlahovic. E poi notate: Simeone è entrato in campo per festeggiare Osimhen che poi è entrato in campo per festeggiare il Cholito. L’armonia fa punti, nel campionato di Zaniolo e Skriniar. Per questo il Napoli è così piccolo in lontananza e presto potrebbe esserlo ancora di più”.

Ancora sulla sostituzione di Osimhen con il Cholito.

“Qui è bravissimo Spalletti a dare la frustata giusta allo sconforto, anche a costo di levare il totem Osimhen: dentro la fame giovane di Raspadori e Simeone. Il Cholito l ripaga con un gol da scudetto. Quella di Mourinho alla vigilia non era una gufata, ma una constatazione: sì, il Napoli lo ha già vinto”.