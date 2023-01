De Laurentiis: «Estasiato da una squadra fantastica! Sarà impossibile dimenticare questa serata»

Il commento su Twitter del presidente del Napoli dopo la vittoria per 5 a 1 contro la Juventus al Maradona

Anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non trattiene l’entusiasmo per la grande vittoria degli azzurri contro la Juve di Allegri al Maradona di questa sera. I ragazzi di Spalletti hanno messo spalle al muro i bianconeri vincendo per 5 a 1.

Estasiato da una squadra fantastica! Sarà impossibile dimenticare questa serata!! #ADL

