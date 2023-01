Dani Alves, l’avvocato della vittima: «I personaggi pubblici si credono al di sopra del bene e del male»

A Uol: «La mia cliente ricorda tutto e non ha mai cambiato la sua versione. Comunque vada a finire, il carcere senza cauzione è già esemplare»

Ester Garcia Lopez, avvocato della donna che accusa Dani Alves di violenza sessuale, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente brasiliana Uol ed ha raccontato come sta la sua assistita. Ha anche specificato che Dani Alves non ha usato un preservativo durante il rapporto sessuale e che la sua assistita ha dovuto usare farmaci per prevenire il rischio di una possibile infezione a trasmissione sessuale.

L’avvocato ha dichiarato che la ragazza

“sta ricevendo supporto psicologico attraverso un ente pubblico specializzato nel trattamento delle vittime di violenza. L’ospedale le ha inviato un trattamento completo volto ad evitare qualsiasi tipo di malattia infettiva, dal momento che non è stato utilizzato il preservativo. Fa anche una cura farmacologica con ansiolitici per riuscire a dormire”.

Il legale è poi tornato sulla sera dei fatti.

“Quella notte, la vittima non ha bevuto alcolici, e inoltre ha offerto una dichiarazione concisa, senza alcuna contraddizione, e questo è raro. Molte donne soffrono di stress post-traumatico e dimenticano i dettagli, ricordano dopo ma questo non invalida la verità. Ma nel suo caso non è successo. Ricordava tutto dall’inizio alla fine. Considero esemplare questo inizio di processo. Ci sono personaggi pubblici che si credono al di sopra del bene e del male, che pensano che nessuno crederebbe mai a una ragazza come la mia cliente. Sono tante le donne che non denunciano quando si tratta di un personaggio pubblico per la difficoltà a livello affettivo e giudiziario. Ma credo che in questo caso, comunque vada a finire, il carcere senza cauzione sia già esemplare”.