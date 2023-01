Come ha fatto Kvaratskhelia a sfuggire ai grandi club europei? (Le Parisien)

Il miglior acquisto del Napoli. Lo voleva anche la Juve, che stasera “rischia di pagare sul campo la scarsa reattività nella trattativa”.

Arrivato dalla Georgia quest’estate, Kvaratskhelia è la sorpresa di questo Napoli per Le Parisien. In un articolo ripercorre la storia del giocatore georgiano all’ombra del Vesuvio. Dal soprannome ‘Zizi‘ di De Laurentiis a ‘Kvaradona‘, inventato dai supporters azzurri. Kvaratskhelia però è conscio di quanto sia difficile emulare il grande Diego che tanto bene ha fatto a Napoli:

“Se il presidente Aurelio De Laurentiis preferisce chiamarlo “Zizi”, Kvaratskhelia viene battezzato “Kvaradona” dai tifosi, senza aver giocato un minuto in una partita ufficiale con i “Partenopei”, soprannome dei napoletani. “So che Maradona rappresenta tutto per il Napoli”, ha dichiarato durante la sua presentazione. È una grande responsabilità essere citati nella sua stessa frase. Non posso avvicinarmi a Maradona, ma darò tutto per essere un grande giocatore per questo club. Ovviamente, mi piace questo soprannome»”.

Continua Le Parisien:

“Un ventaglio di dribbling mozzafiato, 6 gol e 7 assist in 14 partite di Serie A e un livello che non cala in Champions League, “Kvara” è l’acquisto migliore del Napoli. Tuttavia, sotto la sua apparente disattenzione, nasconde un cervello che girerebbe un po’ troppo. “Appena si libererà di questa pressione e inizierà a rilassarsi, vedrai che giocatore è”, ha promesso Luciano Spalletti, tecnico napoletano, dopo due partite di campionato e una doppietta contro il Monza”.

In Francia, come in altre parti d’Europa si interrogano come questo talento sia sfuggito a tutti:

“Ma come ha potuto un giocatore con una tale attrezzatura giocare ancora in Georgia l’anno scorso? Figlio del calciatore Badri Kvaratskhelia, che lo ha allenato all’FC Rustavi, Khvicha è tornato in patria durante la stagione. La Fifa ha consentito ai giocatori della lega russa di essere liberati dai loro contratti a causa della guerra in Ucraina. Il georgiano ha colto l’occasione per lasciare il Rubin Kazan e riempire di felicità la Dinamo Batumi ad aprile e maggio 2022”.

Sagnol, allenatore della Georgia, aveva avvertito i club francesi sulle potenzialità di Kvaratskhelia, ma, come ha rivelato tempo fa a Rmc Sport, ma la risposta che ebbe in cambio fu che era un giocatore troppo glamour.

«C’è solo uno che si è davvero interessato a lui ma il suo direttore sportivo è andato via in piena finestra di mercato. Altri allenatori mi hanno detto che non potevano correre il rischio di ingaggiare un georgiano o che non era abbastanza ambizioso per i loro tifosi. Un club mi ha persino suggerito di provare a renderlo sudamericano!».

Secondo Sagnol, il Napoli ha scavalcato Roma, Real Sociedad e Juventus questa estate. Le Parisien scrive:

“Questo venerdì i torinesi rischiano di pagare sul campo la scarsa reattività in fase di trattativa”.