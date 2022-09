«Ho proposto Kvaratskhelia a tutti i club francesi, mi rispondevano “è un geogiano, è poco glamour”»

Il ct della Georgia, Willy Sagnol, a Rmc Sport: «Mi darebbe fastidio se ora riconoscessero che è un grande giocatore. È come Ribery alla sua età»

Rmc Sport intervista l’allenatore della Georgia, Willy Sagnol. Il tema è Khvicha Kvaratskhelia. Sagnol racconta di aver provato per un anno a convincere i club francesi ad accaparrarsi il gioiellino del Napoli, ma senza esito.

“Sono molto deluso, mi sarebbe piaciuto che giocasse in Ligue 1. I rischi a livello finanziario per i club a cui l’ho proposto erano quasi nulli”.

Quando a febbraio è scoppiata la guerra in Ucraina, Kvaratskhelia, che allora apparteneva al Rubin Kazan, è tornato nel suo Paese. Poi il Napoli è riuscito a portare a casa il colpo di mercato a 10 milioni. Sagnol racconta che in Francia nessun club voleva Kvara, che soltanto uno era interessato, mentre tutti gli altri non hanno preso sul serio il suggerimento del ct sulla bravura del giocatore. Dichiara:

“Mi darebbe fastidio se qualcuno, nel calcio francese, mi dicesse: ‘ah sì, è un grande giocatore’ Perché tutti quelli che io ho sentito dicevano: ‘è un giocatore che si stanca dopo 70 minuti’. Oppure ‘sì Willy lo sai, è solo un georgiano, non è brasiliano, è meno glamour'”.

Sagnol dunque non è sorpreso del rendimento di Kvaratskhelia, autore finora in Serie A di quattro gol e un assist. “E’ un giocatore pronto per le big europee. Prendi Ribéry alla stessa età e come è riuscito a migliorare nel tempo, ed ecco la sua copia carbone”.