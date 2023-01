Bergomi: «Il Napoli è la squadra più in difficoltà nel 2023»

A Sky: «Ci sono giocatori, che nella prima parte di stagione sembravano invincibili, e oggi sembravano spaventati, paurosi, perdevano palloni»

Piuttosto critica nei confronti del Napoli, la puntata di ‘Sky Calcio Club’ su Sky Sport. Si parla della pericolosità e del gioco della Juve e contestualmente che il Napoli, dopo la vittoria di oggi contro la Sampdoria è campione d’inverno.

Poco prima che Fabio Caressa contestaste proprio questa definizione, «non capisco la definizione campione d’inverno, campione di che? Non hai vinto niente. È una roba anni Ottanta. Ho una idiosincrasia per questa definizione», l’ex calciatore Giuseppe Bergomi ha parlato del momento del Napoli

«Il Napoli, sia con l’Inter ma anche il primo tempo con la Samp, non ha approcciato bene. Ci sono stati alcuni giocatori, che nella prima parte di stagione sembravano invincibili, che sembra oggi sembravano spaventati, paurosi, perdevano palloni. La Sampdoria è arrivata a calciare in porta un paio di volte. Poi Osimhen la sblocca e fa un grande gol e va in controllo. Però, in queste due partite, tra tutte le squadre che stanno al vertice paradossalmente quella che ho visto più in difficoltà è stata il Napoli. Sono l’aspetto del gioco il Milan è quella più avanti rispetto alle altre e può dare più fastidio al Napoli»