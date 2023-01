Caressa: «che vuol dire essere campione d’inverno? Non hai vinto niente»

Al club la prende male: «È una roba anni Ottanta. Ho una idiosincrasia per questa definizione». Su Twitter lo sfottono

A Sky Bucciantini ha la malaugurata idea di dire a Caressa che il Napoli è campione d’inverno con due giornate d’anticipo. Fabio Caressa la prende male: «non capisco la definizione campione d’inverno, campione di che? Non hai vinto niente. È una roba anni Ottanta. Ho una idiosincrasia per questa definizione».

In sé non ha neanche torto però ha avuto una reazione da tarantolato. Strano.

#SkySport La polemica sul campione di inverno di Caressa? Una controllatina al fegato Carè…🤣🤣🤣 — 🌋🌲Giuseppe🌲🌋 (@GiTufano69) January 8, 2023

#SkyCalcioClub #Caressa adesso fa anni 80 campione d’inverno e pure #bucciantini ti aveva fatto un ottimo assist — Pal ‘e fierr (in onore) (@MicheleIannuz10) January 8, 2023

Eccoooooo lo hanno appena detto … anche se Caressa sta dicendo che campione d’inverno non significa niente 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — MassimilianoBaldanza (@maxmassi969) January 8, 2023

#Caressa su #sky:

“Napoli campione d’inverno. Ma campione de che? Campione se vinci qualcosa” Questi non arrivano a fine campionato 😂😂😂😂#ForzaNapoliSempre 💙 — ∂αɳเℓα 🌻 (@Danila0909) January 8, 2023

@SkyItalia presto, date la pillola a #caressa: alle 23.29 gli dicono #Napoli campione d’inverno #SerieA e lui impazzisce. Ora cerca polemica su #spalletti. Quanta tenerezza — mino (@Minomar76) January 8, 2023