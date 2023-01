Berardi: «Non sono ancora al 100%, ci sto lavorando. Oggi mi sono ritrovato un po’»

A Sky: «Certo il Milan è in difficoltà, ci può stare dopo tante partite, ma stiamo parlando sempre di una grande squadra. Venire qua e vincere nel loro stadio non è facile».

L’attaccante del Sassuolo, Domenico Berardi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria sul Milan a San Siro.

«Da un po’ raccogliamo poco. Anche a Monza abbiamo fatto una grande partita e meritavamo di vincere, pecchiamo negli atteggiamenti. Oggi siamo stati bravi e si è visto, abbiamo dato un segnale forte: noi siamo questi. Dobbiamo continuare così, abbiamo fatto una buona prestazione in un grande stadio».

Hai avuto una stagione complicata. Berardi:

«Non sono ancora al 100%, anche in settimana ho avuto l’influenza e ho saltato due allenamenti. Devo ancora lavorare tanto per tornare in condizione sia fisica che mentale, ci sto lavorando. Oggi mi sono ritrovato un po’, sono convinto che lavorando ci tireremo fuori dalla situazione di classifica in cui siamo».

Berardi ha parlato dell’atteggiamento positivo del Sassuolo in campo.

«Gli atteggiamenti di correre l’uno per l’altro, oggi lo abbiamo messo in campo, non si deve perdere, ma alimentare, sono convinto che ci toglieremo grandi soddisfazioni».

Sul Milan in difficoltà.

«Certo il Milan è in difficoltà, ci può stare dopo tante partite, ma stiamo parlando sempre di una grande squadra. Venire qua e vincere nel loro stadio non è facile».