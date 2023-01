Basket, il Napoli umiliato da Scafati. Il club chiede scusa ai tifosi

Dura sconfitta nel derby: 35 punti di distacco, quinta sconfitta in sei partite per la squadra di Buscaglia che ora è a rischio esonero

Scafati-Napoli 96-61. Notte buia, lunga e profonda quella in cui è sprofondata la Ge.Vi Napoli Basket sconfitta ancora una volta, anche nel derby con la rinata Givova Scafati. Quinta sconfitta in sei gare e lo spettro della retrocessione, scampata all’ultimo giro lo scorso anno, spalanca le braccia e fa tremare una piazza che comincia a temere e a contestare. Mai in partita gli uomini di coach Buscaglia sovrastati dai padroni di casa che, con coach Caja, hanno rimesso la nave in poppa proiettandosi verso un campionato sereno. Buscaglia potrebbe essere esonerato.

Il club ha diramato una nota: “La società chiede scusa ai tifosi per la pessima prestazione offerta dalla squadra. Nelle prossime ore saranno valutati gli opportuni provvedimenti del caso”.

Un percorso tortuoso e complesso invece quello degli azzurri che dall’esonero di Sacripanti e l’ingaggio del duo Buscaglia prima e l’inserimento di Pancotto come primo assistente hanno smarrito la via dei sogni di gloria per ritagliarsi un posticino tra i bassifondi della classifica. Tre coach di prima fascia e un roster che appare incompleto e zeppo di doppioni con poca leadership in regia e tanta buona volontà in Uglietti e Zerini. Una babele incomprensibile che raccoglie i cocci, forse, della rottura con il direttore Mirenghi artefice di stagioni di livello e soprattutto di una confusione tecnica che fa ammattire ogni ragionevole alibi.

Tutto esaurito il settore ospiti di Scafati, un encomiabile sostegno fino al dolce invito di cercarsi un lavoro che ha accompagnato, come controcanto, il coro che esaltava le giocate di Logan e compagni, pattinatori sublimi e scavalcatori di palazzi che mettono il timbro su un derby che non ha mai avuto avversari. Per questo si fa fatica a descrivere.

A chi ha memoria, questo Napoli Basket sembra la romantica rappresentazione del Napoli calcio del presidente Naldi. Passione, voglia, piazza da accontentare e stampa ammaestrata al racconto da velina ma il campo non ammette iperboli, regala solo sentenze.