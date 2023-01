Al-Nassr sconfitto, As ironizza: “Il grande successo di Ronaldo”

Marca ribadisce: “il portoghese ha dovuto sentire, quando è uscito dal campo di gioco, i tifosi rivali urlare all’unisono «Messi, Messi».”

Dell’esordio poco felice di Ronaldo ne parlano un po’ tutti. Sconfitta per il suo Al-Nassr contro Al-Ittihad allenato dal connazionale Nuno Espirito Santo nella semifinale di Supercoppa Araba.

All’ironia via social che dipinge il 5 volte pallone d’oro come la “signora con la falce” intenta a bussare alla porta dei club per condurli alla fine della loro esistenza, si aggiunge anche quella di As che definisce l’esordio “Il grande successo di Ronaldo”.

Sonoramente sconfitto per 3-1, Ronaldo ha fallito la possibilità di conquistare il suo primo torneo in terra arabo, il 35 della sua carriera.

Scrive As:

“Non è la prima che Cristiano si aspettava quando è sbarcato a Riyadh. Due partite di squalifica riportate dalla sua permanenza in Inghilterra, un discreto esordio senza gol e ora il suo primo grande disastro. Sconfitta in semifinale della Supercoppa d’Arabia. E ciò che fa più male, l’opportunità di vincere il suo primo titolo svanisce. Questa sceneggiatura per il momento è più vicina al dramma che all’epopea a lieto fine.”

Gli avversari guidati dal brasiliano Romarinho passano in vantaggio al 15′. Raddoppiano al 67′ e concludono la pratica nei minuti finali.

Conclude As:

“Chi pensava che la tappa di Cristiano Ronaldo in Arabia sarebbe stata una cavalcata trionfale… si sbagliava. Questa è stata la partita del suo miglior campione.”

E se non bastasse a rendere il senso della partita, a chiarirlo ci pensa Marca:

“In una partita in cui la squadra del giocatore portoghese non ha avuto scelta e in cui è passato praticamente inosservato, il portoghese ha dovuto sentire, quando è uscito dal campo di gioco, i tifosi rivali urlare all’unisono di «Messi, Messi».”