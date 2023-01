Agente Demme: «Resterà al Napoli, ha la stima da Spalletti»

A Radio Kiss Kiss Napoli: «Diego resta a Napoli, attualmente non vuole andare via. E’ concentrato sulla nascita della figlia e non ha mai avuto dubbi sulla sua permanenza».

A Radio Kiss Kiss Napoli l’agente del centrocampista del Napoli Diego Demme. L’agente ha smentito le voci di mercato attorno al suo assistito ribadendo che Demme resterà al Napoli e che la sua permanenza non è mai stata in dubbio. Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli poco fa:

«Diego resta a Napoli, attualmente non vuole andare via. È concentrato sulla nascita della figlia e non ha mai avuto dubbi sulla permanenza. Orgoglioso dei complimenti e della stima da parte di Spalletti. Dopo la Juventus è molto contento».

La situazione di mercato attorno al giocatore è stata molto calda nelle ultime settimane con diversi club che erano pronti a puntare sul tedesco. In primis la Salernitana la quale, durante il ritiro del Napoli in Turchia a dicembre, ha osservato da vicino il giocatore in una amichevole. Altro club interessato alle prestazioni di Demme era l’Adana, club turco allenato da Montella il quale ha anche ammesso di provare interesse per il centrocampista azzurro. In un’intervista dichiarò:

«Demme? Vediamo se il Napoli lo cede, non so se è in uscita. È comunque un giocatore molto interessante, lo seguivo tantissimo anche quando allenavo a Firenze, prima che il giocatore arrivasse in A».