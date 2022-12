Vieira: «Il Napoli gioca il miglior calcio in Europa. Spalletti è un allenatore cui ispirarsi»

In conferenza: «La squadra gioca bene, si diverte, può davvero vincere lo scudetto e fare bene anche in Champions. Anguissa è un calciatore completo».

L’allenatore del Crystal Palace, Patrick Vieira, ha presentato in conferenza stampa l’amichevole di domani contro il Napoli. Oggi del match ha parlato anche Luciano Spalletti. Vieira ha parlato del Napoli come della squadra che fa il miglior calcio in Europa ed ha elogiato anche l’allenatore del club di De Laurentiis. Ha definito Spalletti un tecnico da cui le nuove generazioni dovrebbero trarre ispirazione. Vieira ha speso parole di elogio anche per Osimhen e Anguissa.

«Non voglio portare sfortuna, ma credo che il Napoli sia la squadra che gioca il calcio di maggiore qualità. Devo essere onesto, gioca davvero bene, ha forza e qualità. E ha uno dei migliori allenatori, Spalletti, per cui può davvero vincere lo Scudetto. Il Napoli può fare bene anche in Champions League, ha Osimhen che è un calciatore importante che dà profondità. Dire chi può vincere la Champions League resta difficile. La sua squadra gioca davvero molto bene, si diverte, per cui penso che Spalletti sia un allenatore a cui le nuove generazioni devono ispirarsi».

Vieira ha parlato anche di Anguissa. Lo ha definito un gran calciatore.

«Anguissa è un gran calciatore, un numero 8, uno con le qualità per fare il centrocampista box-to-box. Ha grande forza fisica, ha esplosività, è davvero un giocatore completo. Se è simile a me? Non mi piacciono i paragoni tra generazioni diverse di calciatori».

Sulla partita di domani:

«Domani per noi sarà un test molto interessante. Con Napoli, Liverpool, Manchester City, è sempre così. Il Napoli è una delle migliori squadre d’Europa, mentre noi giochiamo in maniera differente».

Vieira ha fatto anche un pronostico sul Mondiale:

«Qual è la nazionale più forte? La Francia: ha tutto per arrivare fino in fondo alla competizione e vincerla. Ogni partita è difficile, ma Didier Deschamps può firmare un’altra grandissima impresa come già nel 2018 in Russia».