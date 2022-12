Usa, Reyna stava per essere cacciato dalla Coppa del Mondo

Il Ct: «Dovrai scusarti con il gruppo, non ti impegni abbastanza per questa squadra»

Il nazionale statunitense Gio Reyna era sul punto di essere espulso dalla Coppa del Mondo a causa della mancanza di impegno in allenamento. L’allenatore Gregg Berhalter ha rivelato le preoccupazioni della squadra su un giocatore, senza farne il nome, la scorsa settimana all’HOW Institute for Society’s Moral Leadership Summit di New York. Secondo la stampa statunitense si tratta di Giovanni Reyna del Borussia Dortmund.

«In questa Coppa del Mondo, avevamo un giocatore che chiaramente non era all’altezza delle aspettative dentro e fuori dal campo. Come squadra, ci siamo seduti insieme per ore a decidere cosa avremmo fatto con questo giocatore. Eravamo nel business di prenotare un aereo per tornare a casa, ecco quanto è stato estremo. Ma abbiamo deciso di avere un’altra conversazione con lui. Non potevano esserci più violazioni», ha detto Berhalter.

«L’altra cosa che gli abbiamo detto è che dovrai scusarti con il gruppo, ma dovrai dire le motivazioni. non sei stato all’altezza delle nostre aspettative nei confronti di un compagno di squadra e vogliamo vedere un cambiamento». Dopo quella ramanzina Reyna è stato impeccabile secondo il Ct degli Usa Brhalter.

Reyna, poco dopo si è detto sconvolto che il fatto sia venuto alla luce. Queste le sue parole: «Sono deluso dal fatto che ci sia una copertura continua di questa questione ed estremamente sorpreso che qualcuno nello staff della squadra maschile degli Stati Uniti possa contribuire a far circolare queste notizie.»