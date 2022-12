Un’altra amichevole per il Napoli prima dell’Inter

L’amichevole contro la Primavera allenata da Frustalupi non ha ancora una data. Dopo le vacanze il Napoli tornerà ad allenarsi dal 27 dicembre.

Spalletti e De Laurentiis non vogliono lasciare nulla al caso dopo le sconfitte con Lille e Villarreal, e allora ecco una nuova amichevole per il Napoli prima che ricominci il campionato e quindi prima della partita contro l’Inter. Il big match si giocherà il 4 gennaio.

A rivelarlo è Radio Marte anche se dalla società non arrivano conferme. Sarà un’amichevole di casa, giocata contro la Primavera del Napoli prima della fine di dicembre.

Il Napoli si rivedrà dopo le vacanze di Natale il 27 dicembre per preparare l’amichevole prima e il ritorno al campionato poi.

Dopo Antalyaspor, Crystal Palace, Villarreal e Lille saranno gli “azzurrini” di Frustalupi a sfidare i ragazzi di Spalletti.

L’ultimo test potrebbe vedere il ritorno sul campo di gioco di tutti i reduci del Mondiale e di quelli che hanno passato queste vacanze in infermeria. Chances quindi per Kim, Lozano, Zielinski, Anguissa e Oliveira per recuperare minuti ed entrare in condizione. Spalletti può comunque contare su Raspadori, Osimhen, Ndombele e tutti quelli che in queste amichevoli hanno fornito risposte convincenti al mister.

Spalletti dopo la sconfitta con il Lille aveva dichiarato:

«Si possono fare diverse cose meglio e bisogna farle meglio, però noi abbiamo cercato di fare e adesso si vede che c’è ancora da completare la preparazione per cui quando decidi di andare a giocare alto se non sei così bravo a pressare diventa difficile. Abbiamo preso anche un paio di gol che non si possono prendere, però fa tutto parte di quello che è il lavoro. I calciatori si sono allenati bene in un posto corretto. Tutto si è sviluppato in modo corretto come è sempre stato da quando sono al Napoli. È venuto De Laurentiis negli spogliatoi, era un po’ accigliato per la partita però poi è riuscito a reggere e ci ha fatto gli auguri per Natale e ci ha spiegato delle situazioni che riguardano la società che poi era la motivazione per spiegare il motivo per cui non ha fatto la cena natalizia».