Spalletti: «De Laurentiis era un po’ accigliato per la partita, però ci ha fatto gli auguri»

A Sky: «Ci ha spiegato delle cose della società, perché non c’è stata la cena natalizia. Abbiamo preso due gol che non si possono prendere»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, al termine dell’amichevole disputata al Maradona contro il Lille, ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

Si può fare di più?

«Si possono fare diverse cose meglio e bisogna farle meglio, però noi abbiamo cercato di fare e adesso si vede che c’è ancora da completare la preparazione per cui quando decidi di andare a giocare alto se non sei così bravo a pressare diventa difficile. Abbiamo preso anche un paio di gol che non si possono prendere, però fa tutto parte di quello che è il lavoro».

Dal punto di vista mentale ci possono essere state alcune imprudenze?

«Io non vedo come si possano fare pensieri facendo dei calcoli oggi, bisogna andare sempre forte. In questo momento le gambe forse non supportano le gambe e gli atteggiamenti che invece sono gli stessi. Dobbiamo subito capire che dobbiamo are di più tutti a livello individuale anche e completare la preparazione».

Cosa le è piaciuto di questo mese?

«Tutto. Perché i calciatori si sono allenati bene in un posto corretto. Tutto si è sviluppato in modo corretto come è sempre stato da quando sono al Napoli».

È venuto De Laurentiis negli spogliatoi

«Era un po’ accigliato per la partita però poi è riuscito a reggere e ci ha fatto gli auguri per Natale e ci ha spiegato delle situazioni che riguardano la società che poi era la motivazione per spiegare il motivo per cui non ha fatto la cena natalizia».

Kvara?

«È migliorato secondo me. Il ragazzo è perfetto e un professionista».

Sul prossimo mercato?

«Giuntoli è uno attento che fa il suo lavoro, ma noi abbiamo già detto che stiamo abbastanza bene da un punto di vista di organico per cui se non si vengono a prendere nessuno stiamo bene. poi ci sta che possa capitare la situazione importante che Giuntoli decide di portare a casa».