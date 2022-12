Perché il mio ricordo è morto qualche anno fa. Perché non ne posso più degli aneddoti di Valdano. Messi ci mostri così che c’è spazio per un altro desiderio

Spero vinca Lionel Messi.

Che chiuda l’anno issando l’unico trofeo che forse ancora lo tiene sveglio e ci mostri che, anche nel ventre di una vacca, c’è spazio per un altro desiderio.

Spero vinca Lionel Messi perché non ne posso più di leggere gli aneddoti che racconta, a cadenza semestrale, Jorge Valdano, nel quale ho il sospetto da tempo l’immaginazione abbia avuto il sopravvento sui ricordi.

Spero vinca Lionel Messi.

E rallenti il processo di trasformazione del gioco in una ennesima affollata aula di tribunale nella quale si pigiano avvocati d’ufficio a difesa o accusa dell’imputato – abbiamo ceduto le chiavi dello spettacolo di Lionel Messi ad una platea di Lionel Hutz (questa la capiranno i più attempati come me che ancora rimpiangono di aver concesso più tempo della propria vita ad Alessandro Manzoni piuttosto che a Matt Groening).

Spero vinca Lionel Messi perché il mio ricordo è morto qualche anno fa, come ogni salvifica opera di grazia, e fottersene di cosa pensava Maradona del nuovo dieci argentino è un modo per continuare in quella grazia che mi insegnò allora che, se c’è da godere, godi e fottitene anche del padreterno, ragazzino mio.

Spero vinca Lionel Messi perché sarebbe un buon segnale. Per il domani. Di solito le mie speranze cadono come cadono le attese delle notti di Natale – d’altra parte tifo Napoli. A me piace così.