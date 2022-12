Spalletti tra i 15 candidati a miglior allenatore del mondo

Il premio della federazione internazionale del calcio di storia e statistica. Ci sono Ancelotti, Klopp, Guardiola. Tra i ct il favorito è Scaloni

L’Iffhs, la federazione internazionale del calcio di storia e statistica, ha annunciato i 15 candidati al premio miglior allenatore dell’anno. Tra i candidati c’è anche Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli è in compagnia dei migliori allenatori del Mondo. L’exploit di quest’inizio di stagione non è passato inosservato nemmeno alla sezione che si occupa dei record della Fifa, inserendolo nell’elite del calcio mondiale.

Gli altri candidati insieme a Spalletti sono: Calro Ancelotti, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Unai Emery, Julian Nagelsmann, Oliver Glasner, Jose Mourinho, Dorival Júnior, Luiz Felipe Scolari, Abel Ferreira, Hugo Ibarra, Walid Regragui, Brian Schmetzer, Albert Riera.

Il vero favorito alla vittoria finale è sicuramente Ancelotti, vincitore della Champions League e de La Liga, che potrebbe battere Klopp, scoffitto in finale proprio dal Real Madrid, e Guardiola. Non è passata neanche inosservata la vittoria della Conference League di José Mourinho e la vittoria dell’Europa League di Glasner con l’Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli agli ottavi di Champions. Spalletti attualmente sarebbe al settimo posto dietro allo Special One nelle votazioni, come rivela la Gazzetta dello Sport. Regraugui non è candidato solamente come allenatore di club ma anche tra i migliori ct, dove il grande favorito è Lionel Scaloni grazie alla vittoria dell’Argentina.