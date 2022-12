Spalletti può riabbracciare tutta la rosa del Napoli

Nessun nazionale del Napoli è riuscito ad arrivare ai quarti del Mondiale in Qatar. Dopo 15 giorni di riposo, rientrano tutti: Lozano, Anguissa e Oliveira. Ultimi Zielinski e Kim.

Spalletti può sorridere, tutti i nazionali impegnati a Doha nel Mondiale sono fuori dal torneo. Lo scrive Massimo Ugolini, noto giornalista di Sky Sport, che anticipa le date in cui i diversi giocatori torneranno sotto la guida del tecnico toscano.

I reduci del Qatar torneranno dopo un meritato periodo di riposo utile a smaltire la delusione di non essere andati più avanti nel Mondiale.

Anguissa, Oliveira e Lozano saranno i primi a rientrare. Il 20 dicembre Spalletti li accoglierà a braccia aperte a Castel Volturno. Il gruppo sarà al completo quando tornerà anche il coreano Kim, eliminato dal Brasile agli ottavi, così come Zielinski contro la Francia.

Da quel momento ci saranno solo doppie sedute d’allenamento come nei ritiri estivi a Dimaro e Castel di Sangro, dove Spalletti aveva cominciato a incastrare gli ingranaggi di una macchina praticamente perfetta. Da lì 13 vittorie e un pareggio in campionato e una sola sconfitta in Champions.

L’obiettivo à di avere alla ripresa della Seria A tutta la rosa al completo, compreso l’infortunato Rrahmani che in questo momento lavora a parte.

Non c’è fretta quindi, scrive Ugolini, ma c’è comunque la consapevolezza che quando comincerà di nuovo la lotta scudetto, tutti saranno disponibili senza che il Mondiale abbia intaccato l’alchimia creata.