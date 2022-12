Real Madrid, per la prima volta dal 2019 Benzema gioca senza fasciatura alla mano

Per la prima volta in tre anni, l’attaccante del Real Madrid, Karim Benzema, ha giocato senza fasciatura alla mano, quella che porta sempre, in gara, dal 2019, da quando, cioè si fratturò la mano. A far notare la piccola novità è Le Parisien.

“Questo venerdì, quando il Real Madrid ha affrontato il Getafe in un’amichevole al centro di allenamento di Valdebebas, in previsione della ripresa della Liga spagnola, il Pallone d’Oro francese è apparso per la prima volta, da più di tre anni, senza la benda sulla mano destra quando cammina sul prato. Questa benda lo ha seguito su tutti i fronti dall’infortunio contratto il 13 gennaio 2019 durante una partita contro il Betis. Benzema si fratturò il mignolo destro in uno scontro con il difensore avversario Marc Bartra poco dopo l’intervallo e venne sostituito. L’operazione lo tenne lontano dal campo per diverse settimane e il Real, in quel momento, era messo male dal punto di vista sportivo. Fu quindi presa la decisione di fare a meno dell’intervento. Da allora, ha bendato la sua mano in ogni partita”.

Una cosa che sembra avergli portato fortuna, racconta il quotidiano francese, perché da quella data, Benzema ha vissuto una serie di stagioni mozzafiato, culminate con la vittoria della quattordicesima Champions League del club.

“La fasciatura di Benzema, che gli cingeva il polso, la mano e ora il mignolo e l’anulare destro, lo ha seguito da allora e ha finito per definirlo, diventando parte della sua identità visiva. Se non ha indossato la fascia durante gli allenamenti, l’ha avuta, invece, durante tutte le partite. Ad oggi non è stata data alcuna spiegazione per la scomparsa di questo piccolo segno distintivo, forse solo per il fatto che si trattava di una partitella di allenamento, della durata di soli 60 minuti”.

Il Real tornerà in campo, in Liga, il 30 dicembre a Valladolid. Benzema non gioca in competizioni ufficiali dal 2 novembre 2022 contro il Celtic, in Champions League.