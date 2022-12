Francia, Benzema defollowa quasi tutti i suoi compagni in Nazionale

Continua a seguire solo Camavinga Tchouaméni, Mbappé, Varane e Thuram. La brusca fine dei rapporti con Deschamps

Qualche giorno fa, Karim Benzema ha annunciato con un messaggio sui social network che avrebbe lasciato la Francia. «Ho fatto la fatica e gli errori necessari per essere dove sono oggi e ne vado fiero! Ho scritto la mia storia e la nostra finisce» , ha scritto l’attaccante per svelare la sua decisione.

Ora, Benzema ha anche smesso di seguire quasi tutti i calciatori della Francia su Instagram . Della squadra francese segue solo i suoi due compagni di squadra al Real Madrid, Eduardo Camavinga e Aurelien Tchouaméni, e Kylian Mbappé, Raphael Varane e Marcus Thuram. Sono gli unici cinque tra quelli che hanno giocato i Mondiali in Qatar agli ordini di Deschamps che Karim segue ancora, insieme al profilo ufficiale della squadra francese.

Gli strascichi della vicenda Benzema non finiscono. La rottura con Deschamps e gran parte dei suoi compagni ormai è evidente. Si è fatto male a due giorni dalla prima partita contro l’Australia e il ct gli ha detto che non avrebbe recuperato e che poteva tornare a casa. Invece Karim ha recuperato, ha giocato un’amichevole con il Real Madrid prima della finale in Qatar.

Benzema, che ha annunciato la sua decisione di lasciare i Bleus nel giorno del suo 35esimo compleanno, termina il suo periodo con la Francia dopo 97 partite giocate, 37 gol e un titolo, la Nations League 2021.