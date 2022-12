Raspadori: «Mi piace il nuovo ruolo e penso di poter fare bene»

A Sky: «Il dispiacere è tanto perché c’erano tante persone e non siamo riusciti a dargli una gioia e a scendere in campo come sappiamo»

L’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, che oggi ha segnato il gol della bandiera nell’amichevole persa contro il Lille, ha parlato ai microfoni di Sky

È un’amichevole ma perderla fa male

«Assolutamente il dispiacere è tanto perché c’erano tante persone e non siamo riusciti a dargli una gioia e a scendere in campo come sappiamo e come dobbiamo»

Cosa è mancato?

«Penso che ci siano stati tanti errori tecnici e un pochino di ritardo, poi la ferocia nell’andare a riprendere palla. però ci sono state tante cose giuste, ma come sempre bisogna analizzare e capire dove si è sbagliato»

Guardando all’Inter

«Credo che se continuiamo a lanterne questa intensità ad allenarci e questa voglia di andare sul dettaglio, riusciremo a tornare come abbiamo fatto fino ad ora. È chiaro che anche queste partite si giocano per vincere, ma dobbiamo prendere quello che di buono è stato fatto e poi andare a migliorare»

Hai cambiato tante posizioni, sono esperimenti che ti piacciono?

«Dal punto di vista personale è un opportunità perché sono giovane e sperimentare fa sempre bene, per come sono fatto io c’è sempre da imparare. Cerco di mettere in condizione i compagni e anche me stesso di potersi esprimere al meglio»

Quanto credi al nuovo più arretrato?

«Io ci credo pienamente, sicuramente ci sono delle cose che devo migliorare e dei meccanismi in cui devo entrare, però quando hai il supporto dei compagni è tutto più facile. Penso che sia un ruolo che posso ricoprire»