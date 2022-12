Pepe: «È inaccettabile che sia stato scelto un arbitro argentino per dirigere il Portogallo»

Dopo l’eliminazione dal Mondiale: «Non ci è stato permesso di giocare il secondo tempo. Scommetto tutto quello che ho che l’Argentina vincerà il Mondiale, adesso»

Il difensore e vicecapitano del Portogallo, Képler Laveran Lima Ferreira, meglio noto come Pepe, ha commentato la sconfitta della Nazionale contro il Marocco e l’eliminazione dal Mondiale in Qatar dando la colpa all’arbitro, Facundo Tello, argentino.

«Abbiamo preso un gol che non ci aspettavamo ma devo dire una cosa che è più forte di me: è inaccettabile che un arbitro argentino sia assegnato a dirigere la nostra partita. Dopo quello che è successo ieri, con Messi che parlava, tutta l’Argentina che parla e l’arbitro viene qui a fischiare. Non dico che viene qui condizionato… ma cosa è successo nel secondo tempo? Il portiere è caduto a terra. Ci sono stati solo otto minuti di recupero tempo. Abbiamo lavorato seriamente e l’arbitro dà solo otto minuti? Nel secondo tempo non abbiamo giocato per niente. L’unica squadra che ha giocato a calcio eravamo noi. Siamo tristi. Avevamo le qualità per vincere il Mondiale e non ci siamo riusciti. Non ci è stato permesso di giocare il secondo tempo».

Pepe ha aggiunto:

«Una grande perdita di tempo, l’arbitro ha parlato due volte con il portiere per mettere la palla in gioco il più velocemente possibile. Cerchiamo sempre di fare il nostro gioco, siamo rimasti fedeli a quello che siamo, abbiamo lavorato sodo. Sono orgoglioso di quello. Abbiamo lottato fino all’ultimo minuto, ma non siamo riusciti a vincere. Molto triste, c’è una grande sensazione di tristezza. 90 minuti che il Marocco ha sempre voluto fermare il nostro gioco con piccoli falli. L’arbitro non ha dato un avvertimento, non prestando attenzione e questo è stato il gioco. Abbiamo provato a giocare, abbiamo messo la palla a terra, i palloni che hanno recuperato erano calci in avanti e cercando di conquistare la seconda palla. Poi sono stati felici di segnare il gol. Ma sono orgoglioso dei miei compagni di squadra. Abbiamo fatto tanto per riuscire a vincere oggi. Penso che ci sia un rigore su Bruno Fernandes. Me ne vado con tristezza, perché abbiamo avuto la capacità di vincere questa Coppa del Mondo. Il sentimento e l’arroganza dell’arbitro in campo, posso scommettere tutto quello che ho che l’Argentina sarà campione del mondo. Per quello che ha fatto oggi. Un arbitro argentino. Cinque arbitri che oggi sono scesi in campo sono argentini… Che dire di più, vediamo alla fine chi vincerà».