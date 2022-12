Pellissier: «Il Chievo è stato punito per le plusvalenze, le altre squadre no»

Il presidente della Clivense: «Credo che la giustizia deve intervenire allo stesso modo. Il calcio italiano deve tornare ad essere pulito e sano»

Sergio Pellissier, presidente della Clivense, è intervenuto a 1 Station Radio affrontando anche il tema delle plusvalenze, che hanno preso di mira maggiormente la Juventus e non solo salvo poi far decadere le accuse. L’ex attaccante del Chievo ha dichiarato:

«Credo che la Giustizia debba intervenire sempre allo stesso modo. Sono stati punite le plusvalenze fittizie del Chievo, mentre altre squadre, le quali hanno avuto le medesime plusvalenze, non hanno ricevuto lo stesso trattamento. Non si può dare un valore ad un calciatore, non potrei mai valorizzare un giocatore a seconda di quanto vale al mercato. È un problema di per sé, ma credo che la Giustizia deve far pagare tutti, altrimenti potrebbero sbagliare tutte le squadre».

«Il calcio italiano deve tornare ad essere pulito e sano, di tutti i tifosi innamorati di questo sport. È necessario un intervento, altrimenti tanti club minori non potranno partecipare ad alcune competizioni. Il Chievo è stato punito perché non ha pagato dei debiti ed è giusto così, se ha sbagliato è corretto che abbia pagato. Ma anche altri club devono pagare per ciò che sbagliano; il calcio italiano deve trattare tutti i club allo stesso modo per essere credibile. E inoltre, questo potrebbe essere anche un modo per valorizzare i giovani, ma l’importante è creare un settore giovanile in grado di offrire ai ragazzi la possibilità di confrontarsi con altri calciatori. Non bisogna portare un giocatore a determinati livelli, se non riesce ad essere competitivo».

Pellissier dopo il ritiro ha accettato di far rinascere il Chievo Verona rinominandola la Clivense, attualmente la squadra milita in Eccellenza.