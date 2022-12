Marcin Bulka: «La Polonia è ancora al Mondiale grazie a Szczesny. Non ha paura di nessuno»

Il portiere polacco del Nizza a Le Parisien: «In Polonia è stato criticato moltissimo. I polacchi fanno così quando non sei decisivo, è ingiusto».

Intervistato da Le Parisien, il portiere polacco del Nizza, Marcin Bulka, parla di Wojciech Szczesny. Il portiere della Juventus è il miglior giocatore della Polonia. Ha parato due rigori in tre partite. Oggi giocherà contro la Francia. E’ grazie a lui, dice, se la Polonia è ancora in corsa al Mondiale. In patria è stato spesso criticato ingiustamente.

«È grazie a lui che sono ancora vivi nel torneo. Sta facendo una grande Coppa del Mondo. Ha segnato due gol contro l’Argentina, ma dobbiamo anche guardare a tutte le parate decisive che ha fatto durante la partita, è enorme! Per me, ha giocato tre grandi partite e sono sicuro che sarà un avversario difficile per la Francia».

Szczesny è stato criticato a lungo, anche in Polonia, perché?

«È stato criticato perché non ha giocato bene all’ultimo Europeo. Ha sentito la pressione addosso e la gente in Polonia è un po’ così: se giochi bene parleranno di te tutto il giorno, se non sei decisivo ti criticheranno. E’ ingiusto, sapevo che si sarebbe difeso con buone prestazioni. Ha fermato due rigori, non possiamo più biasimarlo per niente».

Affronterà Kylian Mbappé.

«Kylian, è uno dei migliori giocatori del mondo. Sappiamo che, con lui tutto è possibile, porta pericoli da ogni parte, ovviamente i giocatori lo sanno e lo tengono in mente. Bisogna stare attenti».

Il mese scorso in Champions League, Kylian Mbappé lo ha ferito con il Psg, questa cosa può incidere nella testa di Szczesny, secondo te?

«Questa non è la prima partita di Szczesny a questo livello, ha l’esperienza per gestire bene questo tipo di appuntamento. Nell’ultima partita ha affrontato Lionel Messi e ha fermato il suo rigore. Penso che non abbia paura di nulla, è lì solo per aiutare la squadra e lo farà sia contro un giocatore del Psg che di un altro club. E’ pronto!».