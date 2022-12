Marchetti: «Scaloni alla Lazio aveva una visione di gioco pazzesca: stra-intelligente»

Problemini fisici e situazioni extra-calcio hanno contribuito a dar spazio a Strakosha, che si è fatto trovare pronto. Una volta recuperato, la società mi ha detto di trovarmi un’altra sistemazione per l’anno successivo. Con la Lazio ho vissuto sei anni speciali nonostante periodi poco felici come l’esonero di Pioli dopo la qualificazione in Champions o quello di Petkovic dopo la vittoria della Coppa Italia.

Al Mondiale 2010 si ritrova titolare a sorpresa (Buffon si infortunò all’esordio, ndr). “Il punto più alto. Non è stata una spedizione fortunata ma resta un’esperienza unica che mi porterò dentro per sempre”. Alla Lazio ha condiviso lo spogliatoio con Scaloni, oggi in finale Mondiale da c.t. dell’Argentina. Com’era? “Un giocatore forte, arrivato alla Lazio negli ultimi anni di carriera. A livello fisico era meno performante ma aveva una visione di gioco pazzesca e una grandissima tecnica: stra-intelligente. Quando entrava in campo dalla panchina si faceva sentire, aveva già attitudini da tecnico e spero riesca nella missione che gli argentini inseguono da una vita”.