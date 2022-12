Macron consola un disperato Mbappè VIDEO

Il presidente francese, che era in Qatar per assistere alla finale, si è avvicinato al calciatore che era solo seduto per terra per consolarlo

Grandissima la delusione di Mbappè al termine della finale persa contro l’Argentina ai rigori. L’attaccante della Francia ce l’ha messa tutta, tre gol in partita e un rigore al termine della gara, per trascinare la sua formazione alla vittoria, ma la lotteria dei rigori non gli ha sorriso. Mbappè non è riuscito a bissare la vittoria dello scorso Mondiale, ma di sicuro non ha nulla da recriminarsi avendo vinto anche il premio come miglior marcatore dei Mondiali.

È la seconda volta in cinque Coppe del Mondo che la Francia ha perso la finale ai rigori dopo essere stata battuta dall’Italia nel 2006, ed è l’Argentina ad essere campione per la prima volta dal 1986.

Al termine della gara Kylian è rimasto a lungo in disparte in riflessione, seduto in un angolo del campo a riflettere, ma senza piangere. Anche il presidente della Repubblica francese Macron, che era in Qatar per vedere la finale di Coppa del Mondo, si è avvicinato al campione che era seduto a a terra lo ha consolato