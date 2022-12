La Rai è tornata la Ddr: non sarà Adani a commentare Francia-Argentina

È tornata la Rai che conosciamo, avulsa dalla contemporaneità. Come la linea tolta al quinto set per L’almanacco del giorno dopo. Viva la Rai

Ora sì che riconosciamo la Rai. Ci eravamo avventurati in un elogio della contemporaneità che alla Rai è considerata ospite non gradito. Avevamo scritto che, comunque la si pensi su di lui, la scelta di Adani come seconda voce aveva significato intercettare un fenomeno. Adesso apprendiamo dalla rubrica di Dipollina su Repubblica che a commentare la finale Argentina-Francia non sarà la coppia Bizzotto-Adani, bensì quella formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Ohhhhh, finalmente è tornata la Rai che abbiamo sempre conosciuto. Quella che toglieva la linea a Wimbledon sul cinque pari al quinto set perché doveva andare in onda l’inderogabile Almanacco del giorno dopo. Quella che la contemporaneità non ha mai saputo dove stesse di casa (tranne nell’epoca del vituperato Bernabei, quando era avanti cent’anni, fino agli anni del purtroppo mai rivalutato pentapartito). Come ci ha scritto un filosofo contemporaneo di nostra conoscenza: “come tutti gli ex monopolisti: Tim, Ferrovie dello Stato, Poste, i privilegi del passato dentro un liberismo sfrenato. Hanno inserito il peggio del nuovo e il peggio del passatismo”. Ci torna in mente la memorabile scena di Ff Ss sulla ricerca del dirigente Rai socialista.

Voi direte: ma tutto questo per Adani? Per l’insopportabile Adani? Beh sì. È indubbiamente il personaggio italiano di questi Mondiali, per distacco. Nelle case anche chi a stento conosce Maradona sta ponendo domande ai calciofili: che faceva prima Adani? Ma davvero era un calciatore? Perché Adani si trova ovunque. Ne parlano gli youtuber (e quindi i vostri figli ne sanno tutto, visto che gli youtuber sono i nuovi predicatori), ne scrivono in Argentina, manca poco che Messi gli dedichi uno status su Instagram, ci si interroga su come si dribblino i cammelli, su come si elargisca amore con un assist. La Rai costruisce tutto questo, ha il culo di vedere l’Argentina in finale, ha la possibilità di arricchire lo show con la telecronaca diciamo tifosa (anche se Adani in realtà è sempre rispettoso degli avversari). E che ti fa? Piazza la coppia Rimedio-Di Gennaro. È semplicemente meraviglioso. E ci torna subito in mente il bacio tra Breznev e Honecker.

E ci torna subito in mente quella partita della Nazionale con l’immenso Nando Martellini che per tutta la durata dell’incontro Altobelli lo chiamò Iacobelli (allora calciatore del Napoli). Ci sembra quasi di aver visto cinquecento lire sul mobile, andiamo a vedere.