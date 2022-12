Iran, ex calciatore condannato a morte

In Iran le proteste continuano e ogni giorno arrivano notizie di nuove condanne a morte e feroci repressioni delle proteste in nome dei diritti delle donne.

È notizia nota l’arresto di un calciatore iraniano professionista che ha preso parte alle proteste e adesso rischia la pena di morte. Si tratta di Amir Reza Nasr-Azadani, arrestato a fine novembre. Iran Wire, un sito di notizie lontano dall’influenza del governo, ha scritto della vicenda rilanciata poi dal quotidiano francese:

“Le persone vicine al giocatore 26enne non sono state informate dell’arresto ma la FIFPro, l’unione internazionale dei giocatori professionisti, si è fatta avanti per sostenere l’iraniano”.

Il calciatore è stato condannato a morte per aver preso parte alle proteste contro il regime: lo riferisce Bbc Persia.

Il sindacato internazionale dei calciatori professionisti si è espresso su Twitter esprimendo sgomento e tutto il sostegno possibile al calciatore.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022