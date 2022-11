Iran, rilasciato su cauzione il nazionale Ghafouri

Ghafouri è stato arrestato la scorsa settimana, dopo l’allenamento con la sua squadra Foolad Khuzestan su decisione dell’Autorità giudiziaria, per “aver insultato la squadra nazionale di calcio e aver fatto propaganda contro il governo”, secondo i media legati allo stato.

La scarcerazione di Ghafouri è stata confermata ieri sera da Andrea Stramaccioni, che lo aveva allenato all’Esteghlal e che ora commenta i Mondiali per la Rai. Il nazionale ha inviato a Stramaccioni una sua foto, dicendogli che avrebbe guardato in tv la partita dell’Itan contro gli Stati Uniti.

Voria Ghafouri era stato arrestato cinque giorni fa nell’ambito delle manifestazioni in Iran per i diritti sulle donne. L’ex calciatore torna in libertà insieme ad altre 700 persone.