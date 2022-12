Napoli-Antalyaspor: 2-0 Raspadori e Politano portano in vantaggio il Napoli (LIVE)

Il Napoli segna subito, anche nella prima amichevole. Raspadori dopo 8 minuti, il raddoppio di Politano al 14.

Il primo impegno in ritiro vede il Napoli fronteggiare l’Antalyaspor, gara amichevole che serve in primis a riprendere il top della condizione, quella lasciata all’ultima partita ufficiale disputata in campionato contro l’Udinese vinta dagli azzurri.

Luciano Spalletti sceglie la formazione per la prima amichevole di questo ritiro e sono indisponibili ovviamente i cinque nazionali rientranti dai Mondiali in Qatar. La sorpresa in avanti, è il georgiano Kvaratskhelia, che torna titolare dopo 36 giorni dall’ultima volta. L’ultima apparizione, infatti, fu quella di Liverpool in Champions League, prima dell’infortunio che lo ha tenuto per diverse partite out dalle scelte del tecnico.

Con il georgiano anche Raspadori e Osimhen, quindi subito col 4-2-3-1.

La gara si giocherà alle 18:45. Di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre:

Napoli: Meret; Zanoli, Di Lorenzo, Ostigard, Mario Rui; Elmas, Lobotka; Raspadori, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Antalyspor: Uysal; Toprak, Sari, Balci, Vural; Aydogdu, Fernando; Ghacha, Mehmedi, Larsson; Luiz Adriano

La cronaca del primo tempo di Napoli-Antalyaspor

Inizia la partita tra Napoli e Antalyaspor, ritmi bassi in questo inizio di partita con gli uomini di Spalletti che fanno accademia nella prima partita in Turchia. Al minuto 6 Osimhen è protagonista di una grande cavalcata che lo conduce fino ai limiti dell’area di rigore avversaria ma il difensore turco lo ostacola e il direttore di gara fischia la punizione. Al minuto 8 arriva il primo gol del Napoli con Giacomo Raspadori. L’attaccante italiano ruba palla al difensore turco e di destro la mette sotto la traversa e firma il vantaggio azzurro. Bastano pochi minuti al Napoli per trovare il raddoppio. Al minuto 14 ci pensa Matteo Politano con un tiro di sinistro che batte il portiere turco e cristallizza il raddoppio del Napoli.