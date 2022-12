Il Guardian elogia Bellingham: ha una mentalità d’élite ed un’inquietante fiducia in se stesso 

Il nazionale inglese non ha limiti, chiunque lo acquisterà farà un affare. Sta per diventare una superstar, ma non sembra proprio che la fama gli vada alla testa

Qatar 2022 è senza dubbio il Mondiale di Bellingham dell’Inghilterra. Il centrocampista ha conquistato il palcoscenico mondiale grazie alle sue prestazioni, rivelandosi fondamentale per il Ct Southgate. Per il Guardian Bellingham:

“Non ci sono limiti al prodigioso talento del centrocampista Bellingham. Il 19enne di Stourbridge ha la sfrontatezza di Paul Gascoigne a Italia 90, l’audacia di Michael Owen ai Mondiali del 1998 e l’esplosività di un 18enne Wayne Rooney a Euro 2004.”

Bellingham faceva già parlare di sé nelle giovanili della sua squadra del cuore, il Birmingham. In quegli anni aveva già dimostrato in Inghilterra di avere un futuro roseo davanti a sé. Quando andò al Borussia Dortmund nel 2020 il Birmingham ritirò il suo numero di maglia, caso eccezionale dato che aveva solo 17 anni. Bellingham è diventato il giocatore più giovane del club quando ha fatto il suo debutto all’età di 16 anni e 38 giorni, battendo un record detenuto per 49 anni da Trevor Francis.

Il Guardian scrive su Bellingham:

“Chiunque firmi Bellingham avrà un giocatore con una mentalità d’élite. È posseduto da livelli inquietanti di fiducia in se stesso. L’allenatore dell’Inghilterra, Gareth Southgate, parla di un ragazzo che vuole iniziare ogni partita, prendere tutti gli angoli e diventare il capitano della squadra.

E ancora:

“È sulla strada per diventare una superstar, ma non c’è alcun segno che la fama gli vada alla testa. È raro vederlo perdere la calma in campo. Si concentra sul migliorare la squadra e lascia che il suo talento crei i titoli dei giornali”.