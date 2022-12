Il Chelsea su Leao: 100 milioni al Milan, ingaggio super per Rafa e risarcimento allo Sporting (CorSport)

Il club inglese fa sul serio e la proposta è più concreta di quella dell’anno scorso. I rossoneri non possono pareggiarla

Il Corriere dello Sport lancia l’allarme: “il Chelsea è pronto a tornare alla carica per Leao”. Il Milan dovrà essere particolarmente convincente nel trattare il rinnovo del suo attaccante. Già l’estate scorsa, il club inglese aveva offerto circa 90 milioni al Milan, che però non aveva accettato. Poi i dirigenti rossoneri hanno provato ad ottenere la firma sul prolungamento, ma non è ancora stata trovata la quadra e di questo proverà ad approfittare il Chelsea.

“La strategia dei Blues prevede una mega offerta d’ingaggio a Leao con la possibilità di pagare anche l’intero risarcimento dovuto allo Sporting Lisbona, attraverso bonus facilmente raggiungibili, e allo stesso tempo una proposta di oltre cento milioni per la squadra rossonera”.

Il Milan sta trattando il rinnovo, si è detto, ma lo scoglio è proprio la multa da pagare allo Sporting, per la quale il club rossonero non potrebbe aiutare Leao per più della metà della somma. Il Chelsea offre di più. E non c’è solo il club inglese.

“Il Chelsea resta in prima fila, ma non sono escluse altre formazioni europee con enormi disponibilità economiche”.

Il Corriere dello Sport definisce il nuovo tentativo del Chelsea “più concreto” rispetto a quello dell’estate scorsa.

Un mese fa, a metà novembre, il papà di Leao ha rilasciato un’intervista a Record in cui parlava del figlio.

«Mio figlio è il miglior calciatore della Serie A. Fino alla scadenza del 2024 ci occupiamo del contratto con il Milan, senza Chelsea, Barcellona o Real Madrid. Lui adora stare in Italia. Ha una predilezione per gli italiani, quella che i portoghesi non hanno per lui. Ha vinto il premio di miglior giocatore della scorsa Serie A non perché fosse bello, ma semplicemente… perché è il migliore».

Il contratto di Leao con i rossoneri è in scadenza nel 2024. Sul rinnovo, il padre del giocatore aveva detto:

«Ci stiamo lavorando».