Haaland segna un gol e mezzo a partita, può arrivare a 50 gol in Premier

Erling Haaland sembra non volersi fermare più, dopo la doppietta nell’ultima partita contro il Leeds ha segnato il gol numero 20 in Premier League. L’Equipe evidenzia come il norvegese abbia stracciato il record di Kevin Philipps, che impiegò ventuno partite per segnare 20 gol. Haaland invece appena quattordici. E ha saltato qualche match.