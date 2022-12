Guardiola: «Pelé o Maradona? Per me è Messi il migliore»

In conferenza stampa: «Il numero dieci prima di Pelè era soltanto un numero e dopo di lui è diventato qualcosa di speciale. I brasiliani ritengono che sia il migliore della storia, così come gli argentini pensano di Messi e Maradona»

Nel giorno dell’addio a Pelé, l’eterno dilemma sul più forte del calcio continua ad alimentare il dibattito calcistico e a spruzzare ulteriore benzina sul fuoco ci pensa Guardiola che in conferenza stampa fa infuriare i tifosi, soprattutto brasiliani.

Prima l’elogio:

«Penso che Neymar abbia detto una grande cosa quando ha affermato che il numero dieci prima di Pelè era soltanto un numero e dopo di lui è diventato qualcosa di speciale, tutti i grandi giocatori vogliono portare sulle spalle la maglia numero dieci. Quello che ha fatto per il calcio rimarrà per sempre nel mondo del futbol».

Poi la stoccata:

«Non ero ancora nato quando lui giocava, ma era fortissimo, e ha lasciato un’impronta importante. Penso che Pelè, come Cruijff, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo e Beckenbauer sono giocatori che resteranno per sempre. Hanno fatto tante cose per tanti anni sui campi di calcio. Pelè era in grado di fare tutto, e i brasiliani ritengono che sia il migliore della storia, così come gli argentini pensano lo stesso di Messi, Di Stefano e Maradona. Personalmente dico che per me il migliore in assoluto è stato Leo Messi».

Una risposta che sta già facendo discutere, nonostante il Mondiale appena vinto dalla Pulce, anche perché arriva a meno di 24 ore dalla scomparsa di O’Rey