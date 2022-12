Il gol non gol del Giappone che elimina la Germania: non sembra regolare (e il Var?)

Il pallone sembra aver oltrepassato del tutto la linea di fondo, evidentemente la tecnologia è riuscita a cogliere altro. L’ennesimo gol strano della storia dei Mondiali

Il Giappone elimina la Germania con un gol che non sembra regolare. Anche il Mondiale in Qatar ha il suo gol molto discusso e di cui si parlerà a lungo. Nell’azione del 2-1 del Giappone alla Spagna, il pallone sembra essere uscito, sembra aver attraversato completamente la linea di fondo, il pallone viene rimesso al centro e Tanaka segna la rete che manda i tedeschi a casa.

La storia dei Mondiali è zeppa di episodi discussi. Dalla finale del 66 proprio tra Germania e Inghilterra col gol fantasma degli inglese, alla rivincita del 2010 col gol di Lampard non visto dall’arbitro. Ma stavolta c’è il Var. Evidentemente la tecnologia è riuscita a cogliere quel che l’occhio umano non riesce a vedere. Il pallone deve essere rimasto per l’1% in contatto con la linea di fondo. Di certo se ne parlerà a lungo. Anche se in Germania la Nazionale e Flick saranno travolti dalle critiche.