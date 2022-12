Formula uno, cancellato il Gp di Cina per le restrizioni Covid

La F1 non corre in Cina dal 2019 a causa della politica zero-Covid del paese, il candidato principale a sostituire il circuito cinese è Portimao.

La Formula 1 ha confermato la cancellazione del Gran Premio di Cina 2023 a causa delle continue restrizioni dovute al Covid. L’incontro doveva far parte di una stagione record di 24 gare il prossimo anno e la F1 è in trattative per trovare un’alternativa alla gara di Shanghai.

Il Gp della Cina avrebbe dovuto svolgersi il 16 aprile, ma non sarà possibile viste le rigide politiche Covid della Cina, in particolare in relazione alla possibilità per i team e il personale di entrare nel Paese e funzionare con sufficiente facilità per tenere la gara. La F1 non corre in Cina dal 2019 a causa della politica zero-Covid del paese.

Venerdì la F1 ha annunciato formalmente che le condizioni richieste per correre non potevano essere soddisfatte. “La Formula 1 può confermare, a seguito del dialogo con il promotore e le autorità competenti, che il Gran Premio di Cina 2023 non si svolgerà a causa delle continue difficoltà presentate dalla situazione del Covid-19”, si legge nella loro dichiarazione riportata dalGuardian.

La candidata principale a sostituire il Gp della Cina è Portimao. Il circuito portoghese ha già osptitato la F1 nel 2020 e nel 2021 durante la pandemia e pare abbia anche il favore dei piloti. La F1 non ha rilasciato commenti sulle potenziali sostituzioni, ma resta inteso che sceglierà di aggiungere un altro circuito per sostituire quello cinese.