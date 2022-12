Figo a un giornalista colombiano: “Se vuoi sapere la mia opinione devi chiedermelo”

Il giornalista aveva attribuito a Figo dichiarazioni contro Fernando Santos, ct del Portogallo. Su Twitter l’ex centrocampista smentisce.

Figo smentisce le dichiarazioni che gli sono state attribuite da un giornalista colombiano, Samuel Vargas.

Secondo il giornalista, Figo avrebbe attaccato il ct del Portogallo per aver lasciato Cristiano Ronaldo in panchina durante la partita con la Svizzera e nel primo tempo contro il Marocco. Le parole dell’ex giocatore sarebbero state: “Non puoi vincere un Mondiale con Cristiano Ronaldo in panchina. Battere la Svizzera? Grande. Ma è possibile farlo in tutte le partite? No. Lasciare Cristiano Ronaldo in panchina è stato un errore, questa sconfitta [con il Marocco] è responsabilità del mister“.

A riportare la smentita è lo stesso Figo tramite i suoi social.

Caro Samuel Vargas quieres ser conocido publicando declaraciones que no proferí? Se quieres saber mi opinión tienes que preguntar!!!

No te conozco de nada así que no inventes declaraciones mias!!

Protagonistas son los que hacen la diferencia 😉 https://t.co/EQD3uJTKQR — Luís Figo (@LuisFigo) December 10, 2022

Figo ha accusato il giornalista di cercare pubblicità gratuita sfruttando il suo nome. Il giornalista, dopo la riposta dell’ex centrocampista, ha cancellato il tweet dove erano riportate le finte dichiarazione.

Anche il Corriere dello Sport aveva riportato la notizia dell’affondo a Fernando Santos, ma Figo ha rassicurato i tifosi su Twitter: “I protagonisti sono quelli che fanno la differenza“.