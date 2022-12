Coppa Italia in tv, Napoli-Cremonese il 17 gennaio alle 21 su Canale 5

Tutti gli ottavi in diretta in chiaro su Mediaset. Partite in programma dal 10 al 19 gennaio. Milan-Torino l’11 gennaio su cCanale 5

Il prossimo mese riparte la Coppa Italia che vedrà l’ingresso dei top club con gli ottavi di finale del torneo. Dall’Inter detentrice del trofeo alla Juventus, riparte la caccia alla coppa nazionale che si concluderà con la finale in programma il 24 maggio 2023 allo stadio Olimpico di Roma.

Il calendario degli incontri vede proprio l’Inter impegnata per prima, contro il Parma a San Siro. Segue il Milan il giorno successivo e di seguito tutte le altre sfide, concentrate nello spazio di una decina di giorni. Il Napoli giocherà contro la Cremonese martedì 17 gennaio alle ore 21.00. La giornata di mercoledì 18 gennaio è stata lasciata libera per fare spazio alla finale di Supercoppa italiana tra Milan e Inter, che si disputerà in Arabia Saudita.

Tutti gli incontri di Coppa Italia a partire dalla scorsa stagione sono visibili in diretta in chiaro su Mediaset. Per gli ottavi di finale, la tv di Cologno Monzese ha diviso le sfide tra Canale 5 e Italia 1. Ecco la programmazione completa per il turno che prenderà il via il 10 gennaio e si concluderà il 19 gennaio:

Martedì 10 gennaio 2023, ore 21.00 – Inter-Parma (Canale 5)

(Canale 5) Mercoledì 11 gennaio 2023, ore 21.00 – Milan-Torino (Canale 5)

(Canale 5) Giovedì 12 gennaio 2023, ore 18.00 – Fiorentina-Sampdoria (Italia 1)

(Italia 1) Giovedì 12 gennaio 2023, ore 21.00 – Roma-Genoa (Canale 5)

(Canale 5) Martedì 17 gennaio 2023, ore 21.00 – Napoli-Cremonese (Canale 5)

(Canale 5) Giovedì 19 gennaio 2023, ore 15.00 – Atalanta-Spezia (Italia 1)

(Italia 1) Giovedì 19 gennaio 2023, ore 18.00 – Lazio-Bologna (Italia 1)

(Italia 1) Giovedì 19 gennaio 2023, ore 21.00 – Juventus-Monza (Canale 5)