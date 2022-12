Brasile, l’ex ct Tite aggredito per la sconfitta della Seleção ai Mondiali

Mentre passeggiava a Rio alle prime luci dell’alba, un ladro lo ha derubato e poi gli ha tirato un orecchio in segno di rimprovero

Secondo quanto scrive il quotidiano brasiliano Globo, l’ex commissario tecnico del Brasile, Tite, è stato vittima di una rapina a mano armata, a Rio de Janeiro, mentre passeggiava per strada. L’aggressore gli avrebbe anche tirato le orecchie in segno di rimprovero per essere stato eliminato dal Mondiale in Qatar.

“Tite è stato vittima di una rapina mentre passeggiava a Barra da Tijuca, come riportato dal giornalista Anselmo Gois Il tecnico si è fatto rubare una collana e sarebbe stato sgridato dal bandito, che si è lamentato del risultato del Brasile ai Mondiali in Qatar. Stava camminando alle 6 del mattino per cercare di aggirare le molestie di tifosi e sostenitori. Dopo avergli rubato la collana, l’aggressore gli avrebbe tirato un orecchio, nel senso letterale del termine, incolpandolo dell’eliminazione del Brasile al Mondiale”.

Tite é assaltado e ainda leva puxão de orelha do bandido por ter perdido a Copa do Mundohttps://t.co/swuYnPHUSp

L’ufficio stampa di Tite ha confermato la notizia dell’aggressione, ma non quella della tirata d’orecchie.

Il ct brasiliano, in carica dal 2016, si era dimesso dopo l’eliminazione del Brasile dal Mondiale. Al momento non ha alcun contratto con altre squadre. Dopo le dimissioni del tecnico brasiliano, sono circolati diversi nomi per sostituirlo. Tra questi anche quelli di Carlo Ancelotti e José Mourinho.