Bagni su Anguissa: «In Inghilterra lo hanno quasi snobbato, Spalletti lo ha trasformato»

La Gazzetta dello Sport intervista l’ex centrocampista di Napoli e Inter, Salvatore Bagni. Il tema è Inter-Napoli, primo match di campionato per la squadra di Spalletti, in programma il 4 gennaio a San Siro. Bagni viene chiamato ad esprimere un suo parere sul centrocampo delle due squadre, in particolare su Barella e Anguissa.

«Il Napoli è la sorpresa del campionato, c’è poco da dire. Fino alla pausa non ha mostrato punti deboli, dopo aver rivoluzionato la squadra in estate. L’Inter era la mia favorita alla vigilia del campionato, ma oggi undici punti di distacco in quindici giornate sono un’enormità. Che il Napoli ha dimostrato di meritare».

Bagni parla di Anguissa:

«Pazzesco, in Inghilterra lo hanno quasi snobbato mentre il Napoli ha fatto un capolavoro di mercato assicurandoselo in prestito per poterlo valutare bene e poi riscattandolo a 15 milioni: praticamente un regalo».

Cosa la colpisce di Zambo?

«Ha corsa, fisico straripante e piedi buoni: li usa entrambi con qualità. Gli mancava qualcosa negli ultimi venti metri e gliel’ha data Spalletti. Oggi è più convinto nei propri mezzi e si fa apprezzare anche in zona gol, mentre in carriera aveva sempre segnato poco».

Anguissa ha fatto il Mondiale. Quanto è pesato a Barella restare fuori dalla competizione? Bagni risponde:

«A livello personale, tantissimo. Il Mondiale è un’esperienza che ti arricchisce, ma se ne facciamo una questione di vetrina, Barella non aveva bisogno di mettersi in mostra: le sue qualità sono già riconosciute in tutto il mondo».

A novembre Anguissa ha rinnovato il suo rapporto con il Napoli fino al 2025 con opzione per altri due anni. Così la società ha annunciato il prolungamento:

«La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Frank Zambo Anguissa fino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2027».