Al Cda della Juventus: «Abbiamo scelto di indirizzarci verso un campione esperto come Di Maria, che doveva essere una sorta di mentore per giovani come Fagioli e Miretti».

Arrivabene su Dybala: «Non lo abbiamo rinnovato perché aveva richieste troppo alte»

L’ex amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, ha preso la parola al Cda della Juventus per rispondere ad alcuni quesiti dei piccoli azionisti che lo vedevano chiamato in causa. A proposito del mancato rinnovo del contratto a Dybala, Arrivabene ha affermato che le sue richieste erano troppo onerose.

Queste le sue parole:

«Dybala aveva avanzato richieste pluriennali considerate dalla Juventus onerose. Abbiamo scelto di indirizzarci verso un campione esperto come Di Maria, che doveva essere una sorta di mentore per giovani come Fagioli e Miretti. E’ arrivato per un anno proprio per offrire la sua esperienza e non a caso è diventato ora anche campione del mondo. Riguardo alla decisione di partecipare al Summer Tour estivo rientra nella logica di dare adeguata visibilità a un brand internazionale come Juventus».

Infine, sulla situazione giuridica e non solo:

«L’udienza del 20 gennaio prevederà una prima fase di vaglio dell’istanza promossa dalla Procura Federale. Il termine per la presentazione delle cariche di amministratore in vista della riunione del 18 gennaio è scaduto il 24 dicembre. Riguardo il Summer Tour, si tratta di eventi che danno una visibilità della squadra a livello globale e la partecipazione è da considerarsi più che positiva. Per quanto riguarda gli E-sports, infine la Juventus parteciperà al campionato virtuale di Fifa23».